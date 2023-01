Türkis-Grüne Koalition hat viele Versprechen offen

ÖVP und Grüne in der Bundesregierung sind bei Transparenz und Vorhaben für den Klimaschutz säumig.

Die Abschaffung des Amtsgeheimnisses und ein Informationsfreiheitsgesetz haben ÖVP und Grüne bereits in ihrem Regierungsprogramm versprochen. Bisher konnte die Bundesregierung aber die Länder und vor allem die Gemeinden nicht von dem Vorhaben überzeugen. Diese befürchten, dass der Aufwand für sie zu groß wird.

Beim Strafrecht ist eine Umsetzung zumindest in Aussicht. Nicht so bei der Schaffung eines Bundes- oder Generalstaatsanwalts: ÖVP und Grüne verfolgen Ideen, die sich in zentralen Punkten widersprechen. Die ÖVP hat das Konzept früher überhaupt abgelehnt und ihre Meinung erst im Zuge der Korruptionsermittlungen gegen türkise Spitzen geändert.