Klimabonus weitergeben: Spendenfreude in Kitzbühel lag unter den Erwartungen

Wer den Klimabonus nicht unbedingt brauche, könne ihn weitergeben – so die Idee des Kitzbüheler Pfarrers. Mit 13.000 Euro wurde weniger gespendet als erhofft.

Nun zieht der Stadtpfarrer eine erste Bilanz, so sind inzwischen 13.000 Euro eingelangt. „Das Konto bleibt bestehen, falls noch weitere Personen spenden wollen“, erklärt Struzynski in der Hoffnung, dass die Summe doch noch etwas größer wird. Denn dass es etwas mehr Geld hätte sein können, spricht er klar an. „Ja, ich hätte mir schon mehr erhofft von der Aktion“, sagt der Stadtpfarrer. Enttäuscht ist er, weil es Zusagen ihm gegenüber gab, die dann nicht eingehalten wurden. „Aber ich werde diese Menschen schon noch einmal daran erinnern, wenn ich sie treffe“, betont Struzynski. Das Geld sei schließlich für einen guten Zweck.