Ursula Muigg übernimmt: Neue Chefin beim Tiroler ÖAMTC

Seit ihrem 18. Geburtstag und dem Führerschein ist das Auto für Ursula Muigg, die neue Chefin des ÖAMTC Tirol, "der Weg in die Freiheit". Denn die 45-jährige Sellrainerin war (und ist) auf das Auto angewiesen. Während sie Jus an der Universität Innsbruck studierte, engagierte sie sich am liebsten in der "European Law Students' Association" ELSA. Ihre berufliche Zukunft sah sie als Anwältin oder Richterin. Deshalb arbeitete sie nebenbei während des Studiums auch immer bei Anwälten. Nach dem Gerichtsjahr entschied sie sich spontan für eine Karriere im größten Automobilclub Österreichs.