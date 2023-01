Regionaler Strom günstiger: Genossenschaften in Osttirol erhöhten Preise

Hopfgarten i. Def., Assling – Sechs bzw. zwölf Cent je Kilowattstunde kostet Strom in Osttirol – das allerdings nur in zwei Gemeinden, nämlich in Assling und in Hopfgarten. Für alle anderen stiegen die Ausgaben für elektrische Energie im vergangenen Jahr zum Teil deutlich, eine Verzehnfachung des Preises für eine Kilowattstunde im Jahresvergleich ist nicht marktunüblich. Als Bestandskunde bezahlt man stellenweise zwischen dreißig und vierzig Cent pro Kilowattstunde. Neuanmelder müssen noch einmal deutlich höhere Preise akzeptieren.