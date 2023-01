Tobadiller Blochziehen: Aufschneider auf Bloch gebunden

In drei Wochen startet in Tobadill das Blochziehen. Der Bloch wird streng bewacht.

Tobadill – Er ist 159 alt, 46 Meter lang und hat ein Stockmaß von 98 Zentimetern – so viel kann Fabian Wolf bereits verraten. Wo der riesige Larch, der in drei Wochen beim Tobadiller Blochziehen die Hauptrolle spielt, derzeit aufbewahrt wird, das ist ein gut gehütetes Geheimnis, das der Obmann der Jungbauern und Organisator des Brauchtums auf keinen Fall preisgibt.

Nach vier Jahren Pause zieht das Dörfchen oberhalb von Landeck heuer wieder in die Fasnacht. Am 22. Jänner – und damit eine Woche vor Fiss – wird dabei der Tradition entsprechend ein Baumstamm ab 13 Uhr von rund 50 verheirateten Männern, den Holzern, durchs Dorf gezogen. Begleitet werden sie dabei von Figuren wie dem Bajazzl, dem Brautpaar, dem Giggerler oder den Schallnern.

Der Fanatismus in der 500 Einwohner zählenden kleinen Gemeinde ist gewaltig. Insgesamt 120 bis 150 aktive Fasnachter – ausschließlich Männer – erfüllen die Tradition mit Leben. „Das heißt, jede Familie ist eingebunden“, sagt Wolf. Nachwuchssorgen kenne man nicht.

Bereits am 9. November wurde oberhalb des Dorfs der Larch geschlagen. Er wird am Samstag vor dem Blochziehen aufwendig aufgeputzt, erklärt der Jungbauernobmann. Dann beginnt die Blochwacht, während der – dem Brauch entsprechend – Gruppen aus den Nachbarorten versuchen werden, den Bloch anzusägen – aber nur dann. Alles Anschnittversuche in der Zeit davor sind Vandalismus.