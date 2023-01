Spendenbox beim Zammer Riefenlift ausgeplündert

Zams – Bei den Ehrenamtlichen des Zammer Riefenliftes herrschte auch gestern Fassungslosigkeit. In der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember haben Unbekannte eine Spendenbox, die die ehrenamtlichen Betreiber des kleinen Übungslifts aufgestellt haben, mit Werkzeug gewaltsam aufgebrochen und ausgeplündert.

Noch im alten Jahr wurde Anzeige bei der Polizei erstattet, bestätigt Toni Zangerl, der den kleinen Lift mit vielen anderen Freiwilligen am Leben erhält. Skifahren ist dort kostenlos. „Immer wieder fragen Leute, wo hier die Kasse ist“, sagt Zangerl. Es gibt keine, dafür verweist man dann auf die Spendenbox. „Da schmeißen sie gern etwas ein.“ Der Erlös fließt nicht nur in die Anlage – es werden damit auch soziale Anliegen verfolgt. So unterstützte man im vergangenen Jahr eine Familie, die ihren Vater verloren hat.