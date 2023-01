Abbiegestreifen als Aufreger bei Kreuzung in Innsbruck

Innsbruck – Die Dauerkritik der Liste „Gerechtes Innsbruck“ (GI) an Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) hält an. Jüngster Anlass ist eine geänderte Verkehrsregelung an der stark befahrenen Kreuzung zwischen Roßaugasse und Langem Weg.

Von der Roßaugasse kommend, stehen dort drei Fahrspuren zur Verfügung: Neben dem Linksabbieger in den Langen Weg und dem Rechtsabbieger, der einen über die Grenobler Brücke bringt (und somit etwa Richtung O-Dorf), gibt es auch noch eine mittlere Spur. Bis vor wenigen Wochen habe man auf Letzterer entweder geradeaus oder nach rechts fahren können, berichtet GR Gerald Depaoli (GI). Seit Kurzem sei am Mittelstreifen aber nur noch das Geradeausfahren erlaubt. Die Folge: Gerade in Stoßzeiten staue es sich in der Roßaugasse weit zurück, teils bis Höhe Recyclinghof, weil eben nur noch eine Fahrspur Richtung O-Dorf führe, obwohl über die Brücke weiterhin zwei Spuren bereitstehen. Depaoli fordert die Rücknahme der Maßnahme – und im Gemeinderat am 25. Jänner per Antrag erneut Schwarzls Abwahl.