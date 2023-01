Ausmisten statt Aufheben: 80 Prozent der ÖstereicherInnen horten ungenützte Dinge

In Schränken oder Kisten, im Keller, in der Abstellkammer oder der Garage finden sich viele Dinge, die man eigentlich nicht mehr braucht – sich aber nur schwer trennen will. Dabei wäre Ausmisten auch im Sinne einer ökologischen Kreislaufwirtschaft wichtig.

„Gegenstände wie Mobiltelefone beinhalten wertvolle Altstoffe, die wir durch Recycling verwerten könnten”, erläuterte VOEB-Präsidentin Gabriele Jüly in einer Aussendung. „Sie werden dann als sogenannte Sekundärrohstoffe in den wirtschaftlichen Kreislauf zurückgeführt und bilden eine wichtige Ressource für die Herstellung neuer Produkte.” Deshalb rufe der VOEB die Bevölkerung dazu auf, nicht mehr benötigte Gegenstände in die getrennte Sammlung bzw. in entsprechende Altstoffsammelzentren zu bringen.