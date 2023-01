Keine Fortsetzug für „1899": Netflix-Serie der „Dark"-Macher geht nicht weiter

Mit 1899 stellt Netflix die neue Schöpfung der Macher der Mystery-Serie „Dark“ vor. Und von Anfang an fühlen sich beide Serien ähnlich an. Wer grübeln und sich gleichzeitig gruseln will, liegt hier nicht falsch. Lobend zu erwähnen: Die internationale Besetzung spricht in den jeweiligen Sprachen. Deutsche sprechen also Deutsch, Dänen Dänisch und so weiter. Ein Detail, das die Serie aber positiv von anderen abhebt.