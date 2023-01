Pkw-Lenkerin stürzte in Angerberg ab und krachte gegen Baum

Eine 54-Jährige nickte am Steuer kurz ein und kam so von der Fahrbahn ab. Sie stürzte etwa zehn Meter über eine steile Böschung ab und krachte in einen Baum.

Angerberg – Eine Frau ist am Montag mit ihrem Auto in Angerberg von der Straße über eine Böschung abgestürzt. Die 54-Jährige fuhr gegen 17.35 Uhr auf der Unterinntalstraße von Mariastein kommend in Richtung Westen. Dann kam sie rechts von der Fahrbahn ab. Sie war kurz in Sekundenschlaf verfallen, beschrieb sie später gegenüber der Polizei.