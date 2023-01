Adler schielen nach oben: Direkte Quali fürs Play-off-Viertelfinale noch machbar

Kitzbühel – Nach der 2:5-Derbyniederlage gegen die Zeller Eisbären laden Kitzbühels Adler heute (20 Uhr) in der Alps Hockey League die Steel Wings Linz zum Tanz. Theoretisch ist der Sprung in die Top Five und die direkte Qualifikation fürs Play-off-Viertelfinale in den letzten beiden Runden des Grunddurchgangs noch machbar, ziemlich sicher wird es aber eher um Bonuspunkte für die kommende Zwischenrunde im Kampf um die restlichen drei Play-off-Plätze gehen.