Zwölf Rennen pro Sender: Übertragungsfahrplan von ServusTV und ORF steht fest

Der Auftakt in Bahrain Anfang März läuft bei ServusTV, das Finale Ende November in Abu Dhabi im ORF. Der Grand Prix von Österreich übertragen beide Sender.

Wien - Bereits zum dritten Mal teilen sich heuer der ORF und ServusTV die Übertragung der Formel-1-Saison im heimischen Fernsehen auf. Lizenznehmer ServusTV zeigt etwa den Auftakt in Sakhir (Bahrain) am 5. März, während das Finale in Abu Dhabi am 26. November vom ORF übertragen wird. Den GP von Österreich in Spielberg (2. Juli) zeigen erneut beide Sender.