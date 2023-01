49-Jährige lieferte sich auf der A12 wilde Verfolungsjagd mit der Polizei

Wiesing – Wilde Szenen spielten sich am Dienstagvormittag auf der Inntalautobahn (A12) zwischen Innsbruck und Wiesing ab: Insgesamt 14 Polizeistreifen waren in eine Verfolgungsjagd mit einer 49-Jährigen verwickelt.

Es begann in Innsbruck: Die Frau missachtete mehrere rote Ampeln und fiel so der Polizei auf. Als die Deutsche, die keinen Wohnsitz in Tirol hat, angehalten werden sollte, gab sie Gas. Auf der Auffahrt Innsbruck-Ost fuhr sie dann auf die A12 in Richtung Kufstein auf.