DC-Gründer und Rallye-Star Ken Block bei Unfall mit Schneemobil tödlich verunglückt

Der 55-Jährige wurde in der Nähe seiner Ranch in Woodland von seinem Schneemobil überrollt und getötet. Neben seinen Erfolgen als Rallye-Fahrer generierte Block viele Millionen Aufrufe mit seinen Gymkhana-Videos auf YouTube.

Laut Angaben der örtlichen Polizei verunglückte Ken Block am Montag in der nähe seiner Ranch in Woodland, Utah, als sein Schneemobil in steilem Gelände kippte und den 55-Jährigen überrollte. Noch wenige Tage vorher hatte Block von seiner verschneiten Ranch getweetet.