Interview-Trailer: Rückkehr in engeren Kreis der Royals für Prinz Harry nicht vorstellbar

„Nein": Mit der kürzestmöglichen Antwort reagiert Prinz Harry auf die Frage nach einer vollständigen Rückkehr in die königliche Familie. Das klang vor ein paar Tagen in einem anderen Interview noch versöhnlicher.

London – Prinz Harry kann sich nach eigenen Angaben nicht vorstellen, in den engeren Kreis der britischen Königsfamilie zurückzukehren. Eine entsprechende Frage des US-Journalisten Anderson Cooper beantwortete der 38-Jährige mit einem entschiedenen „Nein", wie in einem kurzen Ausschnitt eines Interviews des Senders CBS zu sehen ist, der in der Nacht auf Dienstag veröffentlicht wurde.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

📽️ Video | Trailer zum CBS-Interview

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Das Interview soll am Sonntag (8.1.), nur zwei Tage vor der geplanten Veröffentlichung der Memoiren Harrys mit dem Titel „Spare" (zu Deutsch: „Reserve") ausgestrahlt werden. In einem weiteren Clip erhebt der Prinz schwere Vorwürfe gegen den Palast. Demnach wurden Journalisten unter der Hand mit Negativ-Informationen über ihn und seine Frau Meghan (41) gefüttert, Bitten des Paares um Gegendarstellungen zu Presseartikeln seien von der Königsfamilie aber stets abgelehnt worden. Das sei der Grund gewesen, warum er beschlossen habe, selbst an die Öffentlichkeit zu gehen, so Harry und fügte hinzu:

Es kommt ein Punkt, an dem Schweigen zu Verrat wird. Prinz Harry

Die Zitate stehen im Kontrast zu Äußerungen, die der britische Sender ITV in Ausschnitten aus einem eigenen Interview am Montag veröffentlicht hatte. Darin hatte Harry gesagt, er wünsche sich seinen Vater und Bruder zurück. Auch das ITV-Interview soll am kommenden Sonntag gesendet werden.

Entgeltliche Einschaltung

🔗 Mehr zum Thema: