Einige Änderungen der Liturgie bei Beerdigung des verstorbenen Papstes

Vatikanstadt – Die Liturgie, mit der Papst Franziskus das Begräbnis seines Vorgängers Benedikt XVI. feiern wird, wird in etwa jener eines Pontifex entsprechen, jedoch mit einigen Änderungen. Dies sagte Papst-Sprecher, Matteo Bruni, bei einem Briefing mit Journalisten vor der Beerdigung des emeritierten Papstes am Dienstag.

Der Sarg von Joseph Ratzinger wird Mittwochabend im Petersdom geschlossen. Am Donnerstag um 8.50 Uhr verlässt der Sarg den Dom und wird zum Petersplatz gebracht, wo die anwesenden Gläubigen den Rosenkranz beten können. Danach beginnt die liturgische Trauerfeier, die etwa zwei Stunden dauert. Papst Franziskus wird die Trauermesse zelebrieren. Am Altar wird der Dekan des Kardinalskollegiums, Giovanni Battista Re, stehen, da der Papst Probleme mit dem Gehen hat.

Der am Samstag verstorbene emeritierte Papst wird unmittelbar nach der Beerdigungszeremonie beigesetzt. In seinen Sarg werden die während seines Pontifikats geprägten Münzen und Medaillen sowie die Pallien, d. h. die liturgischen Gewänder, die er während seiner kirchlichen Laufbahn getragen hat, gelegt. Darüber hinaus wird auch ein schriftlicher Text, der das Pontifikat beschreibt und in einem Metallzylinder enthalten sein wird, in den Sarg gegeben.