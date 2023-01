Sonne-Wolken-Mix bei bis zu 10 Grad, etwas winterlicher erst nach Dreikönig

Frühlingsgefühle statt Schnee heißt es noch bis zum Ende der Weihnachtsferien. In der neuen Woche dürfte sich dann etwas winterlicheres Wetter einstellen.

Innsbruck – Mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Schauern bei weiterhin zu milden Temperaturen gehen die Weihnachtsferien in Tirol zu Ende. „Weil die Pisten derzeit nur so dahinrinnen, wünschen sich ja viele einen Wintereinbruch. Die muss ich leider enttäuschen", so Reinhard Prugger von den Meteo Experts. „Die große Wärmeperiode geht zwar dem Ende entgegen und es wird wieder etwas normaler – aber nicht kalt."

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Die große Wärmeperiode geht zwar dem Ende entgegen und es wird wieder etwas normaler – aber nicht kalt. Meteorologe Reinhard Prugger

🔗 Mehr zum Thema:

Bis Donnerstag Wechsel zwischen trüb und freundlich

Der Dienstag vergeht dank einer „schwach wetterwirksamen Kaltfront" überwiegend trüb und bewölkt. Die Abkühlung ist allerdings vor allem in den Bergen spürbar, in Innsbruck liegen die Höchstwerte bei nach wie vor milden 8 Grad. Im Norden Tirols ziehen einzelne Regenschauer durch, Schnee fällt erst ab 1500 Meter – und auch dann nicht viel.

Freundlicher präsentiert sich zunächst der Mittwoch: Laut Prugger scheint am Vormittag in weiten Teilen des Landes die Sonne, am längsten hält sie sich in Süd- und Osttirol. Vom Norden zieht am Nachmittag allerdings die nächste Schlechtwetterfront mit einer dichten Wolkendecke herein. Erneut klettern die Temperaturen in Richtung 10 Grad.

„Wieder eher auf der bewölkten Seite" dürfte der Donnerstag liegen – vor allem im Norden. Hin und wieder fallen Regentropfen, die Schneefallgrenze steigt weiter an auf etwa 1700/1800 Meter. Dasselbe gilt für die Temperaturen: Im Inntal zeigt das Thermometer bis zu 10 Grad. Die besten Chancen auf ein paar Sonnenstrahlen haben Osttirol und der Raum Innsbruck.

Entgeltliche Einschaltung

📽️ Video | Wetteraussichten für ganz Österreich:

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Dreikönig bringt Sonne, neue Woche wechselhafter

Mehr und längere sonnige Phasen mit zweistelligen Plusgraden versprechen die Prognosen zu Dreikönig sowie am Samstag. Außerdem kommt am Wochenende allmählich Föhn auf, am Sonntag gesellen sich an der Vorderseite einer Schlechtwetterfront Wolken dazu.

In der neuen Woche erwartet der Meteorologe wechselhafteres Wetter in Tirol. Es kühlt wohl etwas ab – bleibt jedoch im für die Jahreszeit milden Bereich. Auch der Niederschlag nimmt zu, die Schneefallgrenze sinkt in tiefere Lagen. „Das Inntal etwa wird er allerdings noch kaum erreichen."