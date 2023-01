Sonnig und über 10 Grad: Frühlingshaft statt winterlich auch an Dreikönig in Tirol

Frühlingsgefühle statt Schnee heißt es noch bis zum Ende der Weihnachtsferien. In der neuen Woche dürfte sich dann etwas winterlicheres Wetter einstellen. Die Schneefallgrenze könnte auf unter 1000 Meter sinken.

Innsbruck – Auch am letzten verlängerten Ferienwochenende sind winterliche Temperaturen und Schnee in Tallagen in Tirol nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil: Das Thermometer klettert auch am Dreikönigstag wieder in den zweistelligen Plusbereich. Ein Hochdruckeinfluss sorgt außerdem für überwiegend sonniges Wetter.

Am Samstag ändert sich wenig am zu milden Wetter. Dazu gibt es trotz einiger Wolkenfelder zeitweise wieder Sonnenschein zu genießen. Bis zum Sonntag kommen dann in Nordtirol auch langsam südföhnige Effekte auf, denn vom Atlantik kommend nähert sich ein Tiefdruckgebiet.

Die große Wärmeperiode geht zwar dem Ende entgegen und es wird wieder etwas normaler – aber nicht kalt. Meteorologe Reinhard Prugger

„Weil die Pisten derzeit nur so dahinrinnen, wünschen sich ja viele einen Wintereinbruch. Die muss ich leider enttäuschen", sagte Reinhard Prugger von den Meteo Experts. „Die große Wärmeperiode geht zwar dem Ende entgegen und es wird wieder etwas normaler – aber nicht kalt."

Kaltfront ab Montag, Schneefallgrenze sinkt

In der neuen Woche erwartet der Meteorologe wechselhafteres Wetter in Tirol. Es kühlt wohl etwas ab – bleibt jedoch im für die Jahreszeit milden Bereich. Auch der Niederschlag nimmt zu, die Schneefallgrenze sinkt in tiefere Lagen. „Das Inntal etwa wird er allerdings noch kaum erreichen."

Die Schneefallgrenze liegt am Montag laut Prognosen der GeoSphere Austria zunächst noch bei 1500 bis 1800 Meter. Bis zum Abend sinkt sie von Norden her auf knapp unter 1000 Meter ab. Zwischendurch gibt es auch ein paar Auflockerungen, meist sind sie aber nur von kurzer Dauer.

Eine straffe Westströmung bestimmt am Dienstag das Wetter im Land. An den Alpen stauen sich die Wolken, hier regnet es teilweise länger. Abseits der Berge ziehen von Norden her nur einzelne Schauer durch, dazwischen lockert es auch auf und die Sonne zeigt sich. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 700 und 1000 Meter. (TT.com)

