Pkw streifte beim Überholen Fahrrad in Niederndorf: 17-Jähriger verletzt

Niederndorf – Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Niederndorf sucht die Polizei nach Zeugen. Zu dem Unfall kam es am 1. Jänner gegen 4 Uhr in der Früh. Ein 17-Jähriger fuhr zu dieser Zeit mit seinem Fahrrad auf der Erler Straße von Erl kommend in Richtung Niederndorf. Auf Höhe der Hausnummer 70 wurde der 17-Jährige laut eigenen Angaben von einem Auto überholt und gestreift, woraufhin er stürzte. Der Pkw-Lenker soll dann einfach weitergefahren sein.