HCI mit 5:2-Sieg gegen Villach: Die Haie spielen wie ein Meister

Innsbruck – Nach der schon wochenlang bestehenden Tabellenführung und vier Siegen in Serie war der „Run“ auf die Haie und in die Tiwag-Arena am Dienstag denkbar groß. Die Hütte war randvoll. Nur der Gegner spielte anfangs nicht mit, weil die Haie im ersten Drittel zwei sowohl zeitlich ungünstige als auch billige Gegentore kassierten: Zunächst ließ der zuletzt so starke HCI-Goalie Tom McCollum einen völlig harmlosen Schuss von Ex-Hai Philipp Lindner zum 0:1 (2.) passieren, dann stellte Chris Collins exakt mit der ersten Drittelsirene (die Uhr stand tatsächlich auf null) auf 0:2.

Die Haie mussten im Mitteldrittel kommen, hatten bei einem Lattenschuss von Anders Krogsgaard (22.) und einer Chance von Lukas Bär (23.) Pech. Ein dritter Treffer der so offensivstarken Villacher lag in der Folge nicht nur bei einem Powerplay und Lattentreffer (Desjardins/29.) aber auch öfter in der Luft, McCollum bügelte seinen schweren Fehler mehrmals mit starken Paraden aus. Und so brachte der erste Saisontreffer von Krogsgaard (1:2/33.) die Hausherren zurück ins Spiel. Nach weiteren Großtaten gegen Luciani (36.) und Collins (38.) heimste der Haie-Goalie zu Recht Sprechchöre ein. Die Haie klopften in Minute 40 auch noch an Aluminium an, es war ein großes Spektakel.