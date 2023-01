Goingerin packt in der DR Kongo an: „Bau mit uns ein Krankenhaus“

Mit ihrer Aktion will eine Goingerin die Müttersterblichkeitsrate in Tshumbe senken.

Going a. W. K., Tshumbe – Vor zehn Jahren gründete die damalige Kindergartenpädagogin Manuela Erber-Telemaque aus Going den Verein „Zukunft für Tshumbe“ und eröffnete ihren Kindergarten für Waisen, Kinder mit Behinderung und die Ärmsten im Dorf Tshumbe, Demokratische Republik Kongo.

Jedoch ist die Krankenstation komplett überlastet und auch die Räumlichkeiten in Lehmbauweise sind nicht die beste Voraussetzung für sterile medizinische Behandlungen. „In anderen Krankenstationen in Tshumbe werden die Menschen am Lehmboden oder auf Holzpritschen operiert, es fehlt einfach an allem – angefangen bei sterilen Räumlichkeiten bis zu jeglichen medizinischen Instrumenten und Geräten“, erzählt Erber-Telemaque.