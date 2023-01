Milser Postmeisterhaus soll neues Gemeindeamt werden

Mils b. I. – Es ist ein regelrechtes Immobilien-Karussell, das in den nächsten Monaten in der kleinen Gemeinde Mils bei Imst angeworfen wird. Denn mit dem nun anstehenden Kauf des denkmalgeschützten Postmeisterhauses ergeben sich völlig neue Möglichkeiten in der Dorfentwicklung. Das bisherige Gemeindeamt soll zu einem „reinen Kinderzentrum“ umfunktioniert werden, das Gemeindeamt selbst in den nächsten Monaten in das Widum umziehen und letztlich dann im Postmeisterhaus untergebracht werden, so BM Bernhard Schöpf.