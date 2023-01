Ingeborg Bachmanns Leben auf der Rasierklinge

Wien, Innsbruck – Von 27. bis 30. April präsentiert sich Österreich als Gastland bei der Leipziger Buchmesse. Das Großereignis für die heimischen Literaturbetriebe hat – wie bereits berichtet – ein Budget von zwei Millionen Euro. Bereits seit vergangenem Frühjahr finden unter dem Motto „meaoiswiamia“, also „mehr als wir“, Veranstaltungen mit österreichischen Autorinnen und Autoren in Deutschland und der Schweiz statt, die auf den Messeauftritt einstimmen sollen. Auch mit Podcasts und der Porträt-Reihe „Archive des Schreibens“ im ORF wird der rot-weiß-rote Schwerpunkt beworben. Künstlerische Leiterin des Programms ist die Literaturjournalistin Katja Gasser. Österreich war zuletzt 1995 in Frankfurt Gastland bei einer der großen Buchmessen. Zum Rahmenprogramm des Messe-Auftritts gehören auch Konzerte und Ausstellungen. So wird etwa die zuletzt im Innsbrucker Ferdinandeum gezeigte Maria-Lassnig-Schau in Leipzig zu sehen sein.

Der österreichische Gastlandauftritt spiegelt sich auch in den Frühjahrsprogrammen der deutschsprachigen Verlage wider. Die Dichte an Novitäten heimischer Autorinnen und Autoren ist hoch. Schon in den kommenden Wochen erscheinen die ersten Frühjahrstitel – am 10. Jänner etwa „Das glückliche Geheimnis“, das neue Buch von Arno Geiger. Auch Neues von Franzobel („Einsteins Hirn“) und Raphaela Edelbauer („Die Inkommensurablen“)kommt noch im Jänner in den Buchhandel. Im Februar folgt „Verschwinden in Lawinen“, der neue Roman des Tirolers Robert Prosser, Karin Peschkas „Schomba“ und „Monde vor der Landung“ von Clemens J. Setz. Raoul Schrott denkt in seinem neuen Buch „Inventur des Sommers“, es erscheint ebenfalls im März, „über das Abwesende“ nach. Nach drei Romanen in vier Jahren legt Norbert Gstrein im April den Essayband „Mehr als nur ein Fremder“ vor. Für Mai ist „[in jeder zelle des körpers wohnt ein gedächtnis] angekündigt, der neue Gedichtband von Barbara Hundegger. (jole)