Zwei, drei oder vier Tage: Ausschuss-Streit ums Prinzip

Wien – „Ich würde das auch gerne wissen“: SPÖ-Mann Kai Jan Krainer kann die Frage nach dem weiteren Fahrplan für den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss nicht beantworten. Krainer will drei Befragungstage in den verbleibenden Wochen bis zum 1. Februar. NEOS und ÖVP wollen zwei und allenfalls einen Reservetag. Die FPÖ steht auf Seiten der SPÖ. Die Grünen legen sich nicht fest. Und jetzt? Versuche, per Telefon zwischen den Feiertagen einen Kompromiss zu finden, sind bisher gescheitert – auch daran, dass die Opposition längst keine einheitliche Linie mehr verfolgt.