Kärntner nahm vor Schießübungen Heroin - von Polizei gestoppt

Völkermarkt – Die Polizei hat am Dienstagnachmittag zwei Männer im Bezirk Völkermarkt ausgeforscht, die im Wald Schießübungen mit CO2-Waffen an einem selbsterrichteten Schießstand durchgeführt hatten. Der ältere der beiden hatte zudem vor der Ballerei Heroin konsumiert. Gegen den Mann bestand ein Waffenverbot, trotzdem führte er etliche Waffen im Kofferraum eines Autos mit sich. Beide wurden angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Mittwoch mitteilte.