Deutlich weniger Nachfrage: Preisrutsch bei Tiroler Immobilien erwartet

Wien, Innsbruck – Geht es nach dem Maklerverbund Remax, findet der seit 16 Jahren andauernde Immobilien-Boom in Tirol heuer vorerst ein Ende. In einer Vorausschau auf das laufende Jahr erwartet Remax sowohl einen kräftigen Nachfragerückgang wie auch eine starke Angebotsausweitung. Diese Kombination dürfte zu einem Preisrutsch der Tiroler Immobilien führen.

Die Preise sowohl für Eigentumswohnungen als auch für Einfamilienhäuser dürften laut der Berechnung im Durchschnitt um 7 Prozent nachgeben, erwartet der Maklerverbund. Der Rückgang liegt in etwa auf dem Niveau des Preisanstiegs des vergangenen Jahres. „Weniger Nachfrage ist sowohl bei den Kunden, die eine Immobilie zur Eigennutzung anschaffen wollen, als auch bei Immobilienanlegern zu bemerken“, beschreibt Bernd Senn, Geschäftsführer von Remax Immopartner in Telfs und Schwaz, die Marktlage.

Grund für den Nachfragerückgang sieht Arno Wimmer, Geschäftsführer von Remax Immoreal in Innsbruck, unter anderem in den im Sommer verschärften Kreditvergaberichtlinien der Banken für Immo-Kredite: „Die neuen Kreditrichtlinien für Banken, welche mit 01.08.2022 in Kraft getreten sind, führen dazu, dass gerade Kaufinteressierte für Immobilien zur Eigennutzung nur erschwert oder gar keine Immobilienfinanzierung erhalten.“ Insbesondere die maximale Schuldendienstquote mit 40 % vom Haushaltsnettoeinkommen stelle für viele potenzielle Käufer eine kaum überwindbare Hürde dar, so Wimmer.