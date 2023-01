Erstmals seit 2015 heuer niedrigere Immobilien-Preise in Sicht

Der stärkste Rückgang der Nachfrage (minus 9,9 Prozent) wird im mittleren Immobilien-Preissegment gesehen, gleichzeitig wird dort aber auch der größte Zuwachs beim Angebot (8,0 Prozent) erwartet. Die Preise dürften in diesem Segment in Folge am stärksten unter allen Preissegmenten sinken, die Prognose liegt bei minus 7,9 Prozent. In der oberen und in der unteren Preisklasse zeigt sich der gleiche Trend, allerdings mit weniger Intensität.

Nach Bundesländern betrachtet wird der stärkste Nachfragerückgang für Tirol (minus 15,9 Prozent) und Vorarlberg (minus 19,3 Prozent) gesehen, während in Kärnten und Wien mit minus 6,8 bzw. minus 9 Prozent die geringsten Rückgänge zu erwarten sind. Auch bei den Preisen dürfte es in Kärnten (minus 4,7 Prozent) und Wien (minus 5,3 Prozent) am wenigsten stark zurückgehen. Die größten Abschläge werden in Vorarlberg mit minus 12,8 Prozent prognostiziert. Das Angebot dürfte in Tirol (plus 10,8 Prozent) am stärksten und in Kärnten (plus 5,1 Prozent) am wenigsten zunehmen.