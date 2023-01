Zigaretten nicht bezahlt: Unbekannter kämpfte sich aus Innsbrucker Trafik und floh

Innsbruck – Ein unbekannter Mann betrat am Dienstag eine Tabaktrafik und orderte beim Verkäufer eine Packung Zigaretten. Als dieser die Packung auf den Tresen legte, öffnete der Mann die Packung.

Der Verkäufer forderte den Unbekannten auf, die Ware zu bezahlen – was er ignorierte und stattdessen versuchte, die Trafik zu verlassen. Ein Kunde stellte sich dem Mann in den Weg und versuchte ihn aufzuhalten. Als ihm der unbekannte Mann mehrere Tritte verpasste, ließ er ihn los. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.