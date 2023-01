Mann in Deutschland mit 49 Kokain-Bubbles im Mund festgenommen

Mönchengladbach – Mit 49 sogenannten Kokain-Bubbles im Mund ist der deutschen Polizei in Mönchengladbach ein mutmaßlicher Drogenhändler ins Netz gegangen. Beamte nahmen den 41 Jahre alten Mann am Dienstag auf offener Straße fest, wie die Behörde in der nordrhein-westfälischen Stadt am Mittwoch mitteilte. Bei einer Kontrolle habe der Mann gegenüber den Beamten undeutlich gesprochen und versucht, die kugelförmig abgepackten Drogen herunterzuschlucken.