Unfallwrack in Kirchdorfer Waldstück gefunden, Lenker nicht auffindbar

Kirchdorf – Ein in Kirchdorf gefundenes Unfallwrack stellt die Polizei derzeit vor ein Rätsel. Wer das Fahrzeug lenkte und was sich genau zugetragen hat, ist nämlich noch unklar.

Fest steht nur, dass am Dienstag gegen 21 Uhr ein Notruf bei der Leitstelle Tirol einging: Ein Pkw sei von der Kössener Straße abgestürzt, hieß es. Sofort machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg. Sie fanden tatsächlich einen Kleinwagen in einem Waldstück. Der Lenker war mit dem Auto offensichtlich von der Straße abgekommen, etwa 50 Meter über ein Feld gefahren, hatte einen Holzzaun durchstoßen und war im dahinter befindlichen Waldstück zum Stillstand gekommen. Alles in allem ein nicht ganz harmloser Unfallhergang. Sofort eilten Feuerwehrleute zu dem Fahrzeug, um Erste Hilfe zu leisten. Das Problem: Vom Lenker fehlte jede Spur. Zur Sicherheit suchten die Einsatzkräfte die Umgebung mit einer Wärmebildkamera ab – ohne Ergebnis.