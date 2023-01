Westendorf – In drei Sportgeschäften in Westendorf lieh sich ein Unbekannter kürzlich hochwertige Skiausrüstung aus – dabei gab er falsche Personendaten an. Bis heute brachte er die Ausrüstung nicht zurück. Dadurch entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Westendorf (Tel.: 059133/7209) bittet um Hinweise. (TT.com)