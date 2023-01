So viele große Umzüge wie nie zuvor: Aufbruch in heiße Tiroler Fasnachtssaison

Egal ob in Nassereith (l.), die Muller in Rum (r. o.) oder in Imst bei der Buabefasnacht – nicht nur die Hunderten Teilnehmer sitzen in den Startlöchern, sondern auch das Publikum freut sich auf eine Fasnachtssaison mit so vielen Umzügen wie nie.

© TT/Böhm/Rachlé