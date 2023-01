Tempo-30-Debatte in Innsbruck geht munter weiter

Innsbruck – Auch im neuen Jahr setzt sich die Debatte um Tempo 30 in Innsbruck erwartet kontrovers fort: Die jüngste Ankündigung von BM Georg Willi (Grüne), wonach sich das von den Fachämtern vorgelegte Konzept zu flächendeckendem Tempo 30 – mit Ausnahmen auf Landes- und Durchzugsstraßen – in den Wahlprogrammen mehrerer Listen wiederfinden wird, sei eine „echte Kampfansage an Innsbrucks Autofahrer“, sagt die Obfrau des Verkehrsausschusses, GR Mariella Lutz (ÖVP). „Mehr als nur kurios“ findet Lutz, dass in der neu präsentierten Netzkarte auch die Reichenauer Straße für Tempo 30 vorgeschlagen werde: Dies sei schon 2019 und 2021 im Verkehrsausschuss am Tapet gestanden „und wurde zweimal aus fachlichen Gründen abgelehnt“.