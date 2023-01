Ministrantin sexuell missbraucht: Verurteilter Franziskaner legt Berufung ein

Lienz, Innsbruck – Er habe zwar nicht gegen die Verurteilung an sich berufen, sagt Franz Essl, Rechtsanwalt jenes Franziskanerbruders aus Lienz, der Ende November am Landesgericht Innsbruck wegen wiederholten Missbrauchs an einer Ministrantin zu einer Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden war. „Aber wir berufen in zwei Punkten, zuerst gegen die Strafhöhe.“