Im Pillerseetal finden die Europäischen Winterwandertage statt

Fieberbrunn – Nach den Veranstaltungen in St. Johann in Tirol und Kartitsch trifft sich die europäische Winterwanderszene im März 2023 in der liebevoll als „Schneeloch“ bezeichneten Ferienregion PillerseeTal. Nirgendwo sonst in Tirol sind die Winter so lang und schneereich wie hier. Eingebettet zwischen den Kitzbüheler Alpen und den Loferer Steinbergen dürfen sich die Orte Fieberbrunn, Hochfilzen, St. Jakob in Haus, Waidring und St. Ulrich am Pillersee laut Tourismusverband über sagenhafte 6,71 Meter Neuschnee pro Winter freuen.