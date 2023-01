Illegale Freizeitwohnsitze in Ehrwald: Keine Willkür bei Nachschau

Ehrwald – „Wir machen weiter wie gehabt. Das sind wir den Einheimischen schuldig“, sagt BM Markus Köck. Drei Bescheide in Sachen illegaler Freizeitwohnsitze seien zwar (wie berichtet) vom Gericht aufgehoben worden, und die Angelegenheit „zur allfälligen Erlassung eines neuen Bescheides an den Bürgermeister zurückverwiesen“, wie es im Urteil heißt. „Und genau das werden wir tun“, sagt Köck. „Die einzige Schwachstelle war das Verstreichenlassen von zu viel Zeit zwischen der Überprüfung der Wohnumstände und dem Erlassen des Bescheides. Das haben wir verstanden und werden nun zeitnah vorgehen“, erklärt Gemeindeamtsleiter Herbert Fuchs.

Wir gehen hier völlig legal vor. Das ist keine Bespitzelung, wie in den Raum gestellt wurde. Die Leute wurden angeschrieben und um Stellungnahme gebeten.

Rund 1000 Haushalte gibt es in Ehrwald, darunter sind 140 aus früheren Jahren genehmigte Zweitwohnsitze, allesamt abgabepflichtig. 50 weitere illegale werden von der Gemeinde vermutet und geprüft. „Wir gehen hier völlig legal vor. Das ist keine Bespitzelung, wie in den Raum gestellt wurde. Die Leute wurden angeschrieben und um Stellungnahme gebeten“, weiß Köck. Die beauftragte Firma „Sicherheitswache“ (die Mitarbeiter tragen Ausweise) mache Beobachtungen. Es werde immer an den Türen geläutet. Auch Nachbarn würden befragt. Meist sei niemand da – und dies bei der Gemeinde längst aufgefallen. Weil Einladungen zu Bauverhandlungen als unangenommene Rückscheinbriefe wiederkommen oder keine Müllpickerl benötigt werden.