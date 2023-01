Der Neujahrsausblick im Video: Tirols Tourismus trotz Schneekrise optimistisch

Innsbruck – Regen statt Schneefall, Plus- statt Minusgrade: Die Winter-Hitzewelle hat Tirol und den gesamten Alpenraum seit Wochen fest im Griff. Dennoch seien Tirols Tourismusbetriebe über Weihnachten und Silvester sehr gut ausgelastet gewesen, sagt Tourismus-Landesrat Mario Gerber (VP). „Ich höre aus den Winter-Hotspots, dass sie zu Silvester fast ausgebucht waren“, berichtet Gerber. Über Weihnachten und Silvester habe Tirols Tourismus beinahe an Vor-Corona-Zeiten angeknüpft.

Wie in beinahe allen Branchen fehlen auch im Tiroler Tourismus Arbeitskräfte. „Über Drittstaatenkontingente für die nächste Saison müssen wir früh genug reden, es darf nicht mehr so knapp werden wie heuer“, kritisiert Gerber: „Die Gespräche müssen früher stattfinden. Sonst bleibt es immer wieder ein Gebettel.“

„Wir haben in Tirol einfach nicht genug Arbeitskräfte, es kommen nicht genug Menschen nach“, sagt Gerber. Und derzeit sei der Arbeitsmarkt ohnehin „leer gefegt“. Gibt es zu viele Tourismusbetriebe für zu wenig Einwohner? „Im Gegenteil: Wir verlieren in jedem Ort Betriebe und Betten. Gleichzeitig braucht man immer mehr Mitarbeiter, weil man mehr Qualität und auch flexiblere Arbeitszeiten bieten muss“, so Gerber. Dennoch werde der Tourismus „intensiv an der Attraktivierung als Arbeitgeber arbeiten und noch mehr auf Arbeitnehmer eingehen müssen“. Etwa durch flexiblere Arbeitszeiten und andere Arbeitszeitmodelle. „Am Ende muss ein Kellner das Essen aber trotzdem auch am Abend servieren. So ist das eben im Tourismus.“