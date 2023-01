Ski-Ikone und Innsbruck-Olympiasiegerin Rosi Mittermaier ist tot

Die ehemalige deutsche Skirennfahrerin und Mutter von Skistar Felix Neureuther starb am Mittwoch nach schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren.

Garmisch – Die deutsche Ski-Ikone Rosi Mittermaier ist tot. Dies teilte ihre Familie am Donnerstag mit. Die frühere Skirennfahrerin und zweimalige Olympiasiegerin sei am Mittwoch "nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen". Die Mutter des früheren deutschen Ski-Stars Felix Neureuther wurde 72 Jahre alt.

Mittermaier hatte für eines der größten Feste in der deutschen Olympia-Geschichte gesorgt, als sie in Innsbruck 1976 zweimal Gold in Abfahrt und Slalom und einmal Silber im Riesentorlauf holte. Im Anschluss holte sie den Ski-Weltcup. Im Mai 1976 im Alter von nur 26 Jahren beendete sie ihre Profi-Karriere.