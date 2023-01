Mutmaßlicher Betreiber einer Nazi-Website in Tirol festgenommen

Der 55-Jährige befindet sich inzwischen in Innsbruck in U-Haft. Auf die Spur war man ihm dank eines Hinweises aus der Bevölkerung über die NS-Meldestelle der DSN gekommen.

Innsbruck – Nach umfassenden Ermittlungsmaßnahmen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ist Ende Dezember ein 55-jähriger Tiroler als mutmaßlicher Betreiber einer nationalsozialistischen Website ausgeforscht und festgenommen worden. Die Inhalte der Website fallen nach Ansicht der Strafverfolgungsbehörden eindeutig unter das Verbotsgesetz. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, erfolgte die Festnahme am 27. Dezember auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck.

In einer Stellungnahme gegenüber der TT dankte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) den Ermittlern für ihre "professionelle und intensive" Arbeit. "Das entschlossene und konsequente Vorgehen gegen jeden Form von Extremismus ist ein wesentlicher Teil der Polizeiarbeit in Österreich", so Karner.