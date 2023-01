Begnadigter Ex-Südtirolaktivist Oberleiter mit 81 Jahren gestorben

Im Dezember 2021 wurde Heinrich Oberleiter vom italienischen Präsidenten begnadigt. Im Juli reiste der ehemalige Südtirol-Aktivist erstmals wieder in seine alte Heimat. Nun starb er bei einem Verkehrsunfall in Deutschland.

München, Innsbruck, Rom – Der ehemalige Südtirolaktivist Heinrich Oberleiter ist tot. Er erlag am Mittwoch seinen schweren Verletzungen infolge eines Verkehrsunfalls in Deutschland, berichteten die italienische Nachrichtenagentur ANSA sowie Südtiroler Medien. Der im Dezember 2021 vom italienischen Präsidenten Sergio Mattarella begnadigte Oberleiter wäre am 13. Jänner 82 Jahre alt geworden.

Im vergangenen Juli war Oberleiter nach 60 Jahren im Exil erstmals in seine Heimat Sand in Taufers gereist. Dort sprach der zuletzt in Bayern Lebende bei einem Medientermin von damals "schwierigen und rechtlosen Zeiten". Er war einer von vier "Pusterer Buam", die in den 1960er-Jahren für mehrere Anschläge in Südtirol verantwortlich waren.