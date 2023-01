Bericht: Signa verkaufte drei Kika/Leiner-Standorte für rund 42 Mio. Euro

Wien/St. Pölten – Der Signa-Konzern soll drei Kika/Leiner-Immobilien in Wien, Linz und Wels an ein Unternehmen der Hallmann Holding verkauft haben, die im Eigentum des Investors und Unternehmers Klemens Hallmann steht, berichtet der "Gewinn" am Donnerstag online. Die Immobilien seien für knapp 42 Mio. Euro verkauft worden. Der Möbelverkauf laufe aktuell weiter, Kika/Leiner bleibe Mieter der Häuser, heißt es laut Bericht. Hallmann hatte schon zuvor Kika/Leiner-Standorte übernommen.