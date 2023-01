24-Jähriger in Wien erstochen: Weiterhin keine konkreten Hinweise

Ein 24-Jähriger wurde auf offener Straße in Wien erstochen, Zeugen wollen einen Streit wahrgenommen haben. Der Täter ist flüchtig.

Wien – Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 24-jährigen Mann auf offener Straße am Dienstagabend in Wien-Margareten ist der Täter am Donnerstag weiterhin flüchtig gewesen. Laut Polizei gibt es bisher auch noch keine genaueren Hinweise auf den Verdächtigen. Man werde aber "auch nicht jeden Ermittlungsschritt kommentieren", wie es auf Anfrage hieß.