Jugendliche nach Wurfattacken auf Autos in Deutschland in U-Haft

Gelsenkirchen – Die Polizei in Deutschland hat zwei Jugendliche festgenommen, die an einem Straßentunnel in Gelsenkirchen schwere Gegenstände auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen haben sollen. Die beiden 14- und 15-jährigen Burschen seien in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Gegen sie werde wegen versuchter Tötungsdelikte ermittelt. Hinweise von Zeugen hätten die Ermittler auf die Spur der beiden gebracht.