Butterschmalzpfannen in Lokal entzündet: 47-Jähriger in Grän verletzt

Grän – Leichte Verletzungen an Hand und Stirn erlitt am Donnerstag ein 47-jähriger Angestellter eines Gastronomiebetriebes in Grän. Ein anderer, 26-jähriger Angestellter, hatte kurz vor Mittag in großen Pfannen Butterschmalz erhitzt, als ein Lieferant eintraf.