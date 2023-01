Dorferneuerungspreis für Steinberg am Rofan

Steinberg a. R. – Alle zwei Jahre werden in ganz Europa Gemeinden, die besonders kreative, attraktive und innovative Projekte umsetzen, mit dem Europäischen Dorferneuerungspreis ausgezeichnet. Unter den diesjährigen Gewinnerinnen findet sich auch die Tiroler Gemeinde Steinberg am Rofan, welche mit der Auszeichnung „Europäischer Dorferneuerungspreis in Silber für besondere Leistungen in zahlreichen Bereichen der Dorfentwicklung“ geehrt wurde. Zuletzt sicherte sich Prutz eine diesbezügliche Auszeichnung.