SPÖ tritt auf der Stelle: Der Elefant aus dem Burgenland bleibt

Dennoch tritt die SPÖ auf der Stelle. Auf Bundesebene hat die FPÖ überholt. In Niederösterreich zeichnet sich für die Landtagswahl in drei Wochen ein Halten des letzten Ergebnisses ab. Von der Schwäche der ÖVP profitieren andere. Und in Kärnten (Wahl am 5. März) holte Kaiser 2018 fast 48 Prozent. Jetzt will er schon mit einem Vierer vor dem Ergebnis zufrieden sein.