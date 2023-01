Arbeitsmarkt und Transitrekord: Unterstützung für Mattle und Zumtobel

Arbeitslandesrätin Astrid Mair (VP) und der designierte Obmann des ÖVP-Arbeitnehmerbundes sowie Klubobmann Jakob Wolf unterstützen die von LH Anton Mattle (VP) geforderte Neuausrichtung des Arbeitsmarktes. Gleichzeitig kritisieren sie die Grünen auf Bundesebene wegen der Blockadehaltung bei Leistungsanreizen: „Man wird den Eindruck nicht los, dass die Grünen als Koalitionspartner der ÖVP in der Bundesregierung den Leistungsgedanken nicht so weit verfolgen, wie wir es als Volkspartei tun.“

Volle Unterstützung sichert SPÖ-Verkehrssprecher Philip Wohlgemuth Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) angesichts des Transitrekords am Brenner mit 2,480 Mio. Lkw-Fahrten zu. „Handeln ist angesagt. Die Gesundheit der betroffenen Bevölkerung hat in der Transitfrage Vorrang. Zumtobel hat für seinen eingeschlagenen Weg gegenüber den Verantwortlichen in Südtirol und Bayern unsere volle Unterstützung.“ Die Tirolerinnen und Tiroler hätten sich endlich eine echte Verkehrsentlastung verdient. Für FP-Verkehrssprecherin Evelyn Achhorner steht und fällt die Transitlawine mit der Obergrenze an jährlichen Lkw-Fahrten, die aber von den Nachbarländern genehmigt werden müsse. (pn)