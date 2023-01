WSG in der Wintervorbereitung: „Dazwischen spielen wir Fußball“

Wattens – „Es ist alles besprochen und wir haben einen sehr guten Trainerstab. Ich will, dass die Mannschaft fit ist, wenn Zeit bleibt, spielen wir dazwischen Fußball“, eröffnete WSG-Tirol-Cheftrainer Thomas Silberberger gestern gewohnt launig eine Wintervorbereitung, die bei leichten Plusgraden am Nebenplatz des Gernot-Langes-Stadion auch auf natürlichem Grün begann.

Im Gegensatz zum Vorjahr (Sandi Ogrinec und Tim Prica stießen neu zum Team; Thanos Petsos wanderte ab) blieb der Kader bislang unverändert. Außer zwei Erkrankten (Stefan Skrbo und Thomas Geris), einem Verletzten (Goalie Paul Schermer), zwei rekonvaleszenten Führungsspielern (Goalie Ferdl Oswald und Bror Blume) und einem jungen Talent (Florian Tipotsch), das sich nach Verletzung herantasten will, waren 20 Feldspieler an Bord. Im Tor sprang Trainer Simon Beccari neben Benni Ozegovic in die Bresche. Oswald kündigte nach seiner Bandscheibenoperation aber seine baldige Rückkehr in den Kasten an: „Ich habe von den Ärzten grünes Licht und werde mich peu à peu zurückmelden.“ Gleiches gilt im Trainingslager auf Malta für Mittelfeldroutinier Blume, der nach einer Schulter-OP noch Zweikämpfe meiden muss.