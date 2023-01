Innsbruck – Eine Betrunkene ist am späten Donnerstagabend mit ihrem E-Scooter in Innsbruck verunfallt. Die laut Polizei stark alkoholisierte Italienerin hatte auf einem Radweg die Kontrolle über das Gefährt verloren und stürzte. Dabei verletzte sie sich derart, dass die Rettung sie in die Klinik bringen musste. (TT.com)