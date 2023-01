Müllhaus in Wörgl brannte: Flammen griffen auf zwei Autos über

Wörgl – Das Müllhaus eines Mehrparteienhauses in Wörgl ist am Donnerstagabend ein Raub der Flammen geworden. Das Feuer brach laut Polizei in einer Mülltonne aus und griff schnell auf die restlichen Tonnen über. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung blieben auch zwei Autos nicht verschont, die vor dem Müllhaus geparkt waren.